2018-10-30T16:01:11+03:00
Происшествия

Пассажир разбившегося в Индонезии Boeing 737 отправил жене селфи за несколько минут до смерти

В результате крушения самолета, направлявшегося из Джакарты на Суматру, погибли 189 человек
Екатерина БОЛГОВА
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Родственники жертв в офисе авиакомпании Lion AirРодственники жертв в офисе авиакомпании Lion AirФото: REUTERS
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За несколько минут до гибели пассажир самолета Boeing 737 Max, разбившегося в Индонезии, отправил жене свою фотографию. Последним сообщением Дерила Фиды Фебрианто стало селфи в кресле самолета. Лайнер исчез с радаров спустя 13 минут.

"Когда я увидела новости, я сравнила номер рейса с фотографией билета, которую прислал мне Дерил, и заплакала", — рассказала жена погибшего Лутфиани Эка Путри, передает News.com.au.

Напомним, накануне разбился Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air. Самолет направлялся из Джакарты на Суматру. Погибли все находившиеся на борту 189 человек. Крушение произошло у берегов Западной Явы. Уже обнаружены останки 10 погибших.

Поставки лайнера четвертого поколения Boeing 737 MAX начались в мае прошлого года. Сообщалось, что самолетом управляли опытные пилоты. Проводится расследование происшествия.

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