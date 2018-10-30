2018-10-30T16:16:34+03:00
Общество

За шутки с пожарной сигнализацией будут штрафовать

Депутаты Госдумы предложили ввести наказание для хулиганов в пять тысяч рублей
Ася РОМАНЧУК
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За ложный вызов пожарных придется заплатить. ФОТО: ГУ МЧС по Волгоградской областиЗа ложный вызов пожарных придется заплатить. ФОТО: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Впредь за шуточки с тревожной кнопкой пожарной сигнализации будут совсем нешуточно наказывать. Штраф в пять тысяч рублей придется заплатить всем любителям поднять по тревоге оперативные службы.

На рассмотрение в Госдуму уже выдвинули такой законопроект. Нельзя оставлять ненаказанным действия тех, кто неоправданно заставил выехать бригаду пожарной безопасности, считают инициаторы проекта.

Сейчас за это никакой ответственности нет. А ведь выезд бригады пожарных стоит немалых средств, и именно в этот момент кто-то действительно может не дождаться помощи там, где реально она нужна. Кроме того, есть системы, которые после нажатия кнопки автоматически производят тушение и эвакуацию людей. За нанесенный моральный и материальный ущерб должен отвечать тот, кто сделал вызов без причины.

Проект уже одобрен многими фракциями. Но в правительстве его пока не поддержали. Говорят, не учли многие нюансы. Ошибся человек или заранее хотел пошутить – определить трудно. Еще есть ответственные граждане, бдительность которых можно погубить штрафом. Нужно четко указывать в законе такие пункты, пишет газета «Известия».

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