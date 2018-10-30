2018-10-30T16:19:33+03:00
Общество

Патриарх Кирилл заявил о заказе на разрушение единства православия

Предстоятель пообщался с участниками VIII международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово"
Екатерина БОЛГОВА
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Патриарх КириллПатриарх КириллФото: "КП" Архив
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию с подготовкой "украинской автокефалии" заказом на разрушение единства православия.

"Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию — это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире", — сказал патриарх.

Предстоятель пообщался с участниками VIII международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово". Патриарх отметил, что у Русской православной церкви есть 150 миллионов верующих в России и других страна — это "те люди, которые стараются жить по православным законам", передает ТАСС.

Напомним, 15 октября Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом из-за решения о предоставлении автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом.

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