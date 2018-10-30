Военные Турции и США начнут патрулировать сирийский Манбидж

30 Окт. 16:29 2018-10-30T16:29:07+03:00

Операция по контролю региона начнется во вторник или в среду

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Турецкие и американские военнослужащие приступят к совместному патрулированию в сирийском Манбидже.

Передает слова главы минобороны Турции Хулуси Акар агенство Anadolu.

Руководитель генштаба сообщил, что ВС Турции и США закончили обучению по совместному патрулированию Манбиджа, в связи с этим во вторник или в среду они приступят к работе.

После Манбиджа военные приступят к патрулированию региона к востоку от Евфрата.

В начале июня Турция и США одобрили дорожную карту по стабилизации в Манбидже, который был освобожден в июне 2016 году курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ организация).

Согласно документу, из территории должны быть выведены курдские отряды самообороны (YPG), которых Турция считает сообщниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Турецкие военнослужащие начали патрулирование в районе Манбиджа 18 июня 2018 года.

Ранее, как сообщал kp.ru, президент Турциии Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжать военную операцию в Сирии до полного уничтожения курдских "террористов".