В Центробанке отметили снижение инфляционных ожиданий россиян в октябре

30 Окт. 16:36 2018-10-30T16:37:08+03:00

При этом показатель пока не вернулся к уровням начала 2018 года

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В октябре 2018 года заметно снизились инфляционные ожидания россиян - на 0,8 п. п., составив 9,3%. Но пока, как отмечается в комментарии Центробанка РФ, показатель пока не вернулся к уровню начала 2018 года.

"В октябре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились на 0,8 п.п., до 9,3%. Хотя это снижение достаточно существенно, показатель пока не вернулся к уровням начала 2018 года", - говорится в докладе "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

Отмечается, что инфляционные ожидания россиян снизились в основном из-за снижения обеспокоенности граждан рост цен на бензин.

"В октябре инфляционные ожидания населения снизились до 9,3% после 10,1% в сентябре. На это могла повлиять стабилизация курса рубля и цен на бензин. Ожидания населения с мая сохраняются на повышенном уровне, на который они вышли после всплеска цен на бензин", - отмечает регулятор.