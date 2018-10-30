Многодетные вологжане смогут выбрать землю или деньги
«Земельный сертификат» позволит многодетным семьям самим выбрать меру поддержки: улучшить жилищные условия, получить земельный участок или денежные средства», - подчеркнул Олег Кувшинников.
Право на единовременную выплату получают семьи с тремя и более детьми, которые состоят на учете на получение бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Исходя из средней кадастровой стоимости 1 м2 земельных участков для ИЖС была определена сумма единовременной выплаты – 223 тысяч 400 рублей.
Деньги могут быть направлены на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения либо земельного участка, строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на погашение долга при уплате процентов по жилищным кредитам и на уплату цены договора участия в долевом строительстве.
Простое предоставление земельных участков многодетным семьям признано не эффективным. Большая их часть не благоустроена, не обеспечена дорогами и инженерной инфраструктурой.
В проекте областного бюджета на 2019 год уже запланированы почти 400 млн. рублей на обеспечение «земельных сертификатов», что позволит получить указанную выплату более чем 1700 вологодским семьям.
В случае, если спрос на «земельные сертификаты» будет расти, правительство области готово увеличить объем выделяемых средств.