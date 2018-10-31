В ближайшие три года бюджет Вологодской области вырастет на 30%

31 Окт. 10:00 2018-10-30T16:56:46+03:00

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Областной бюджет 2019 года по налоговым и неналоговым доходам сформирован в объеме 55 миллиардов рублей, а к 2021 году по сравнению с текущим он вырастет еще на 30% до рекордных 65 миллиардов рублей.

Доля социальных расходов в бюджете составит 64%, что позволит выполнить все взятые на себя социальные обязательства и «зарплатные» Указы Президента. Губернатор Олег Кувшинников также отметил ряд приоритетных направлений, финансирование которых будет увеличено радикально.

В первую очередь, это ремонт дорог. К 2021 году областной Дорожный фонд увеличится более чем в 2 раза и составит 13,1 млрд рублей.

Во – вторых, развитие экономики муниципальных районов и городских округов. На капитальные ремонты и строительство объектов в районах выделено более 30 млрд рублей.

В - третьих, область собирается снизить уровень государственного долга с 43% до 16%. Глава региона предложил погасить долговые обязательства области перед кредиторами по 1 млрд. рублей в 2019 и 2020 годах, а также 2 млрд. рублей в 2021 году.

Кроме того, Вологодчина также ожидает финансовой помощи из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. На эти цели с учетом регионального софинансирования в трехлетнем периоде запланировано 9,7 млрд.рублей.