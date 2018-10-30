2018-10-30T17:01:26+03:00
Экономика

Правительственная комиссия одобрила переименование Внешэкономбанка

В связи с расширением своей роли банк получит название «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ»
Денис СУХОВ
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Правительственная комиссия одобрила переименование ВнешэкономбанкаПравительственная комиссия одобрила переименование ВнешэкономбанкаФото: СОЦСЕТИ
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о создании механизма координации институтов развития. Среди прочего, документ предполагает и переименование Внешэкономбанка.

Изменение названия связано с тем, что теперь ВЭБ расширит свои полномочия в части организации деятельности институтов развития, направленной на обеспечение долгосрочного социально-экономического развития России, создание условий для устойчивого экономического роста, развитие инфраструктуры и инноваций, а также развитие экспорта российской промышленной продукции и повышения уровня жизни россиян.

«В связи с тем, что Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить наименование госкорпорации на "Государственная корпорация «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что до 2024 года ВЭБ получит 600 млрд рублей государственных субсидий на погашение внешнего долга и укрпеление финансовой модели.

«Также проработан подход о докапитализации ВЭБа на 300 млрд рублей за счет нового механизма - так называемого утвержденного капитала. Эта часть уставного капитала, которая может быть предоставлена, когда возникает потребность в инвестиционных ресурсах», - добавил глава кабмина, отметив, что для введения соответствующей структуры в законодательство Минфин подготовил необходимые поправки.

Кроме того, в соответствии с решением премьера, правительство подпишет с ВЭБ договор о предоставлении из федерального бюджета субсидии в виде имущественных взносов на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям.

Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что единая платформа для координации российских институтов развития заработает на базе госкорпорации до марта 2019 года.

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