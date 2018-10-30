2018-10-30T17:38:23+03:00
Здоровье

Вирус Сеннека-Валли способен убивать онкологические заболевания

К такому выводу пришли ученые из университета Отаго
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Вирус Сеннека-Валли способен убивать онкологические заболеванияВирус Сеннека-Валли способен убивать онкологические заболеванияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ученые из Новой Зеландии обнаружили вирус, который способен воздействовать на раковые клетки.

Исследования, проведенные в университете Отаго показали, что вирус Сенека-Валли способен разрушать онкологические клетки, а значит, бороться со страшной болезнью.

Исследователи отмечают, что клетки вируса связывается с белковым рецептором ANTXR1, который находится на поверхности пораженных клеток. Вреда здоровья при этом не наносится.

Сенека-Валли бывает эффективен лишь в течение двух недель с начала заболевания, после организм начинает вырабатывать к нему иммунитет.

Сейчас ученые думают, как модифицировать вирус, чтобы организм не мог с ним бороться, сообщает "Дни.ру".

Сайт kp.ru рассказывал о том, чего удалось добиться ученым в борьбе с онкологией, а так же о существующих сегодня методах лечения данного заболевания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев рассказал, кто решает что ему надеть
Медведев уверен, что США сами пострадают от своей политики протекционизма
Депутат Верховной рады пригрозил России оккупацией
Спикер Верховной рады призвал наказать виновных в убийстве чиновницы из Херсона
Молодожены из Техаса разбились на вертолете после свадьбы
Нетаньяху надеется встретиться с Путиным в Париже 11 ноября
Защита Вышинского подала жалобу на продление его ареста
Фрегат «Адмирал Макаров» отправился из Севастополя в Средиземное море
Американские санкции против Ирана вступили в силу
Запад потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность
Пушков назвал две «самые крупные» ошибки Меркель
Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону
В Индонезии назвали причину крушения самолета Lion Air
Роухани заявил, что Иран продолжит продажу нефти вопреки санкциям США
США и Южная Корея возобновили проведение совместных военных учений
Число жертв наводнений в Италии выросло до 30 человек
Не менее восьми человек стали жертвами взрывов в Багдаде
Медведев призвал активнее выдавать кредиты в рублях и юанях
Глава МВФ заявила, что Китай преобразовал не только себя, но и мировую экономику
ФК "Спартак" (Москва) установил антирекорд, проиграв дома четыре матча подряд
Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре
Шнуров написал стих про изнасилование дознавателя в Уфе
Трамп считает, что саудовские солдаты в Йемене не умеют пользоваться оружием
Медведев призвал искать пути сотрудничества в новых экономических условиях
Погода в Москве на 5 ноября 2018 года: в столице будет прохладно и без осадков
“Русал” решили перерегистрировать из Джерси в Россию