Вирус Сеннека-Валли способен убивать онкологические заболевания

30 Окт. 17:38 2018-10-30T17:38:23+03:00

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Ученые из Новой Зеландии обнаружили вирус, который способен воздействовать на раковые клетки.

Исследования, проведенные в университете Отаго показали, что вирус Сенека-Валли способен разрушать онкологические клетки, а значит, бороться со страшной болезнью.

Исследователи отмечают, что клетки вируса связывается с белковым рецептором ANTXR1, который находится на поверхности пораженных клеток. Вреда здоровья при этом не наносится.

Сенека-Валли бывает эффективен лишь в течение двух недель с начала заболевания, после организм начинает вырабатывать к нему иммунитет.

Сейчас ученые думают, как модифицировать вирус, чтобы организм не мог с ним бороться, сообщает "Дни.ру".

Сайт kp.ru рассказывал о том, чего удалось добиться ученым в борьбе с онкологией, а так же о существующих сегодня методах лечения данного заболевания.