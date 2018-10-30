Вирус Сеннека-Валли способен убивать онкологические заболевания
Ученые из Новой Зеландии обнаружили вирус, который способен воздействовать на раковые клетки.
Исследования, проведенные в университете Отаго показали, что вирус Сенека-Валли способен разрушать онкологические клетки, а значит, бороться со страшной болезнью.
Исследователи отмечают, что клетки вируса связывается с белковым рецептором ANTXR1, который находится на поверхности пораженных клеток. Вреда здоровья при этом не наносится.
Сенека-Валли бывает эффективен лишь в течение двух недель с начала заболевания, после организм начинает вырабатывать к нему иммунитет.
Сейчас ученые думают, как модифицировать вирус, чтобы организм не мог с ним бороться, сообщает "Дни.ру".
Сайт kp.ru рассказывал о том, чего удалось добиться ученым в борьбе с онкологией, а так же о существующих сегодня методах лечения данного заболевания.