2018-10-30T17:41:28+03:00
Политика

Семерых российских моряков с сейнера «Норд» обменяли на украинцев с судна «ЯМК-0041»

Капитаны задержанных судов в обмене не участвовали
Денис СУХОВ
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Фото Госпогранслужбы УкраиныФото Госпогранслужбы Украины
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Семь российских моряков с арестованного Киевом сейнера «Норд» вернулись домой – их обменяли на украинских моряков с судна «ЯМК-0041», ранее задержанного пограничной службой РФ.

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Семеро российских моряков с сейнера «Норд» сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», наши моряки уже в Крыму», - рассказали в пресс-службе.

При этом уточняется, что капитан «Норда» Владимир Горбенко, против которого украинская сторона возбудила уголовное дело, в обмене не участвовал, как и его коллега с «ЯМК-0041».

Напомним, 25 марта российское рыболовецкое судно «Норд» было захвачено вместе с экипажем в нейтральных водах украинскими пограничниками. При этом в Киеве сочли, что задержание производилось в территориальных водах Украины в Азовском море, и обвинили российских моряков в незаконном пересечении границы.

Судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков, Украина) было задержано российскими пограничниками 4 мая в районе мыса Тарханкут на западе Крыма. На борту находились пять украинских моряков, которые ловили камбалу-калкан в исключительной экономической зоне России. Против них выдвинуты обвинения в браконьерстве.

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