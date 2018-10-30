30 Окт. 18:04 2018-10-30T18:04:47+03:00

Тимошенко намерена потребовать от РФ компенсации за утрату Крыма и Донбасса в случае победы в выборах. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что планирует добиться от РФ компенсации убытков, якобы причиненных потерей Донбасса и Крыма.

Действовать политик намерена в случае победы на президентских выборах на Украине, которые состоятся весной 2019 года. По словам Тимошенко, украинцы могут заполучить более 100 миллиардов евро.

Политики незалежной уже начали избирательную гонку в предверии выборов. В настоящее время наиболее активную работу ведет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она уже представила часть "ново курса" относительно экономики.

Политик подчеркнула, что если все украинские граждане подадут иск против "государства-агрессора", то общая сумма претензий превысит 100 миллиардов евро согласно практике Европейского суда.

Тимошенко отметила, что цель ее команды — добиться от России компенсации за ущерб, который якобы был нанесен украинским гражданам, бизнесу и государству. Бывшая премьер-министр Украины утверждает, что возмещение смогут получить украинские военнослужащие, получившие ранения в Донбассе, семьи погибших, а также переселенцы. Также она указала на инвентаризацию убытков, которые понесли граждане и государство.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. 96,77% жителей проголосовали за присоединение Крыма к Россией на правах субъекта Российской Федерации.

Крым добровольно присоединился к России. Украина до сих пор считает референдум нелегальным. Кроме того, политики незалежной обвиняют Россию в конфликте в Донбассе. Хотя Москва ни раз заявляла, что не причастна к внутриукраинскому конфликту, не имеет отношения к событиям на юго-востоке и заинтересована преодолении Украиной политического и экономического кризисов.

Ранее kp.ru сообщал о намерении Тимошенко вернуть Донбасс в состав Украины. 14 октября посетила оккупированную украинскими боевиками Станицу Луганскую. Во время визита политик пообещала, что Донбасс будет «освобожден», а новая власть будет уделять достаточное внимание решению вопросов вернувшихся в состав Украины территорий.