Ученые ищут женщину для внеземных родов

30 Окт. 17:46 2018-10-30T17:47:05+03:00

На этот эксперимент потратят более пяти миллионов долларов

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Хотите внеземные роды? В прямом смысле этого слова! Ученые SpaceLife Origins решили провести эксперимент - принять роды в космосе. И уже подыскивают земную женщину на роль космической мамы. Эксперимент запланирован на 2024 год.

И это не шутка! Ученые уже работают в этом направлении. Уже в 2021 году они намерены провести первые испытания. Правда, пока на клетчатом уровне. Они разрабатывают специальный инкубатор, в котором где-то под звездами оплодотворят эмбрион. И уже оплодотворенный его вернут на Землю, где поместят в матку женщине.

Если все пройдет удачно, через три года после этого, они отправят в космос беременную, которая и родит первого внеземного ребенка.

Фантастика? Но когда-то и ребенок из пробирки считался выдумкой, а сегодня тысячи деток появляются на свет благодаря ЭКО.

К внеземным родам ученые уже готовятся основательно и планируют провести их на высоком уровне. Тем более, что затратить на этот эксперимент намерены около пяти миллионов долларов, сообщает "Ридус".