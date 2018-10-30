Ученые ищут женщину для внеземных родов
Хотите внеземные роды? В прямом смысле этого слова! Ученые SpaceLife Origins решили провести эксперимент - принять роды в космосе. И уже подыскивают земную женщину на роль космической мамы. Эксперимент запланирован на 2024 год.
И это не шутка! Ученые уже работают в этом направлении. Уже в 2021 году они намерены провести первые испытания. Правда, пока на клетчатом уровне. Они разрабатывают специальный инкубатор, в котором где-то под звездами оплодотворят эмбрион. И уже оплодотворенный его вернут на Землю, где поместят в матку женщине.
Если все пройдет удачно, через три года после этого, они отправят в космос беременную, которая и родит первого внеземного ребенка.
Фантастика? Но когда-то и ребенок из пробирки считался выдумкой, а сегодня тысячи деток появляются на свет благодаря ЭКО.
К внеземным родам ученые уже готовятся основательно и планируют провести их на высоком уровне. Тем более, что затратить на этот эксперимент намерены около пяти миллионов долларов, сообщает "Ридус".