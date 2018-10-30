Россия блокировала созыв третейской группы ВТО для рассмотрения спора с ЕС о свинине

30 Окт. 18:00 2018-10-30T18:01:04+03:00

Москва настаивает, что разбирательство не имеет смысла, так как все требования Органа по разрешению споров ВТО были выполнены российской стороной еще в 2017 году

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Москва заблокировала созыв третейской группы в ВТО для рассмотрения спора с Евросоюзом о свинине, так как Москва еще в 2017 году выполнила все требования Органа по разрешению споров внутри организации.

Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

«На очередном заседании Органа ВТО по разрешению споров (ОРС) Российская Федерация заблокировала учреждение третейской группы в рамках спора DS475 "Российская Федерация - меры в отношении импорта живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ЕС направил соответствующий запрос на созыв третейской в связи с тем, что Россия якобы не исполнила решения ОРС и Апелляционного органа ВТО, принятые ранее в рамках разбирательства.

«Еще в декабре 2017 года Российская Федерация в полном объеме привела свои меры в полное соответствие с правилами организации с учетом выводов ОРС. Вся необходимая информация о конкретных шагах, принятых Россией, была направлена в ОРС и ЕС так же в декабре 2017 года», - подчеркнули в Минэкономразвития.

Напомним, в августе 2016 года третейская группа ВТО признала, что установленный Россией в 2014 году запрет на ввоз живых свиней и свинины из ЕС не соответствует правилам организации. Москва объяснила свои действия вспышкой африканской чумы свиней в Литве и обжаловала решение третейской группы, однако апелляция была отклонена.

Россельхознадзор 6 декабря 2017 года снял по требованию ВТО запрет на импорт свинины из Евросоюза, введенный из-за АЧС. В то же время импорт в Россию этой продукции ограничен, так как она подпадает под продовольственное эмбарго, предпринятое Москвой в ответ на антироссийские санкции ЕС и США из-за ситуации на Украине.

В свою очередь Брюссель настаивает, что Москва не выполнила предписание ОРС, так как импорт европейской свинины и свиней в Россию по факту не возобновлен. Отмечается, что ЕС имеет право подать повторный запрос на созыв третейской группы на следующем заседании ОРС.