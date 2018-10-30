Два участка трассы М-11 сделали платными

30 Окт. 18:35 2018-10-30T18:35:59+03:00

Новая скоростная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в 2019 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении платных участков на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург

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На платной основе трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет работать больше 90 лет. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, до 2110 года платными станут участки 543-646 км и 646-684 км. Альтернативный бесплатный проезд будет осуществляться по федеральной трассе М-10 «Россия».

Напомним, что новая скоростная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург будет полностью открыта в 2019 году. Она протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга.

Трасса протяженностью 669 км проходит по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям. В настоящий момент введена в строй уже большая часть скоростной трассы.