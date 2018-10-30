2018-10-30T18:36:42+03:00
Политика

Путин призвал жестко пресекать вмешательство в выборы

На встрече с председателями ЦИК президент России заявил о недопустимости нечистой игры во время выборов
Алена Басавина
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Владимир Путин поздравил членов избиркомов с профессиональным праздникомВладимир Путин поздравил членов избиркомов с профессиональным праздникомФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин 30 октября встретился с членами Центральной избирательной комиссии в честь 25-летия избирательной системы России.

На мероприятии глава государства назвал любые вмешательства в ход выборов незаконным. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Любое незаконное вторжение вход выборов, общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться. Избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют, знают, что их голос будет услышан. Мы, безусловно, обязаны беречь такое доверие, уважать и ценить мнения и позицию наших граждан», - сказал Владимир Путин.

По словам президента, от сотрудников ЦИК люди ждут четкости, слаженности, оперативности и беспристрастности.

Президент также отметил, что российская избирательная система постоянно совершенствуется - согласно росту политической культуры в обществе и развитию технологий.

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