2018-10-30T19:05:26+03:00
В мире

Меркель: Смена руководства ХДС не изменит позицию ФРГ по международной повестке

Канцлер Германии отметила, что после того, как она сложит в себя полномочия председателя партии, у нее появится «больше времени» на внешнюю политику
Денис СУХОВ
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Отставка канцлера ФРГ Ангелы Меркель с должности председателя правящей партии «Христианско-демократического союз» не повлияет на позицию Германии в международных делах.

Об этом сообщила сама председатель немецкого правительства в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которая состоялась в рамках саммита по вопроса развития стран Африки.

«Думаю, в позиции [правительства ФРГ] на международных переговорах ничего не поменяется», - резюмировала Меркель.

Канцлер обратила внимание, что после сложения полномочий председателя партии, у нее останется «больше времени» на внешнеполитическую повестку.

Напомним, накануне Меркель объявила, что на грядущем съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге 7-8 декабря она более не будет выдвигаться на должность главы партии. Канцлер также добавила, что останется председателем правительства ФРГ до окончания полномочий в 2021 году, но баллотироваться на очередной, пятый срок, не станет.

Также политик призналась, что не занимается подбором преемника на посту главы ХДС и целиком полагается в этом вопросе на решения партийного съезда.

«Сейчас это открытый процесс. Моя политическая жизнь научила меня, что в вопросы поиска преемника вмешиваться не следует, это еще никогда не имело успеха. Я буду этого правила придерживаться», - подчеркнула Меркель.

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