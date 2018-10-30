Меркель: Смена руководства ХДС не изменит позицию ФРГ по международной повестке
Отставка канцлера ФРГ Ангелы Меркель с должности председателя правящей партии «Христианско-демократического союз» не повлияет на позицию Германии в международных делах.
Об этом сообщила сама председатель немецкого правительства в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которая состоялась в рамках саммита по вопроса развития стран Африки.
«Думаю, в позиции [правительства ФРГ] на международных переговорах ничего не поменяется», - резюмировала Меркель.
Канцлер обратила внимание, что после сложения полномочий председателя партии, у нее останется «больше времени» на внешнеполитическую повестку.
Напомним, накануне Меркель объявила, что на грядущем съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге 7-8 декабря она более не будет выдвигаться на должность главы партии. Канцлер также добавила, что останется председателем правительства ФРГ до окончания полномочий в 2021 году, но баллотироваться на очередной, пятый срок, не станет.
Также политик призналась, что не занимается подбором преемника на посту главы ХДС и целиком полагается в этом вопросе на решения партийного съезда.
«Сейчас это открытый процесс. Моя политическая жизнь научила меня, что в вопросы поиска преемника вмешиваться не следует, это еще никогда не имело успеха. Я буду этого правила придерживаться», - подчеркнула Меркель.