2018-10-30T19:28:48+03:00
Общество

Москва вошла в топ городов с самой дорогой недвижимостью

Больше всего жилья класса люкс в Москве сосредоточено вблизи Патриарших прудов и в районе Сретенка
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
За последний год столица поднялась в списке на 2 позицииЗа последний год столица поднялась в списке на 2 позицииФото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Москва заняла 13-ое место в рейтинге городов с самой дорогой элитной недвижимостью, за последний год столица поднялась в списке на 2 позиции. В тройку лидеров входят Монако, Гонконг и Лондон – за 1 миллион в этих городах доступны 16кв.м. ,22кв.м. и 29 кв.м недвижимости соответственно.

«Москва поднялась на две строчки в топ-20 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью, заняв в рейтинге 13-е место. Города были ранжированы по площади жилья, которую можно приобрести за $1 млн», - поясняется на сайте опубликовавшей рейтинг консалтинговой компании Knight Frank.

Лидирующую позицию среди самых дорогих районов Москвы удерживают Патриаршие пруды, стоимость одного кв.м. в этом районе составляет около 27 тысяч долларов. Наибольшее количество «элитных квадратных метров» ,имея на своем счете $1 млн, можно найти в Сретенском районе – 125 кв. метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США: Под американские санкции попали более 700 физических лиц и компаний из Ирана
В Госдуме прокомментировали стих Шнура про изнасилование дознавателя в Уфе коллегами-полицейскими
В Росмолодежи раскритиковали слова свердловской чиновницы о детях
Эксперт объяснил особенность работы «танков-убийц»
В Армении убийцу российского солдата приговорили к 22 годам тюрьмы
Футболисты "Оренбурга" победили казанский "Рубин" 1:0 в чемпионате России
Трое детей погибли при авиаударе коалиции США по Сирии
Назван состав сборной России на матчи с Германией и Швецией: впервые в команду позвали Ахметова
Обозреватель CNN в прямом эфире назвала Трампа «расистской свиньей»
Subaru отзывает около 100 тысяч автомобилей для проверки тормозной системы
МИД Израиля: Диалог с Москвой после трагедии с российским Ил-20 не прекращался
Медведев рассказал, кто решает что ему надеть
Медведев уверен, что США сами пострадают от своей политики протекционизма
Депутат Верховной рады пригрозил России оккупацией
Спикер Верховной рады призвал наказать виновных в убийстве чиновницы из Херсона
Молодожены из Техаса разбились на вертолете после свадьбы
Нетаньяху надеется встретиться с Путиным в Париже 11 ноября