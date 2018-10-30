Москва вошла в топ городов с самой дорогой недвижимостью

30 Окт. 19:28 2018-10-30T19:28:48+03:00

За последний год столица поднялась в списке на 2 позиции Фото: Алиса ТИТКО

Больше всего жилья класса люкс в Москве сосредоточено вблизи Патриарших прудов и в районе Сретенка

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Москва заняла 13-ое место в рейтинге городов с самой дорогой элитной недвижимостью, за последний год столица поднялась в списке на 2 позиции. В тройку лидеров входят Монако, Гонконг и Лондон – за 1 миллион в этих городах доступны 16кв.м. ,22кв.м. и 29 кв.м недвижимости соответственно.

«Москва поднялась на две строчки в топ-20 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью, заняв в рейтинге 13-е место. Города были ранжированы по площади жилья, которую можно приобрести за $1 млн», - поясняется на сайте опубликовавшей рейтинг консалтинговой компании Knight Frank.

Лидирующую позицию среди самых дорогих районов Москвы удерживают Патриаршие пруды, стоимость одного кв.м. в этом районе составляет около 27 тысяч долларов. Наибольшее количество «элитных квадратных метров» ,имея на своем счете $1 млн, можно найти в Сретенском районе – 125 кв. метров.