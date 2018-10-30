2018-10-30T19:25:40+03:00
Политика

Россия и Украина начали переговоры об обмене задержанными капитанами судов «Норд» и «ЯМК-0041»

Ранее Москва и Киев обменяли по семь моряков с арестованных сейнеров
Денис СУХОВ
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Капитан сейнера "Норд" Владимир ГорбенкоКапитан сейнера "Норд" Владимир ГорбенкоФото: Youtube
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Между Москвой и Киевом начались переговоры об обмене задержанными капитанами российского сейнера «Норд» и украинского судна «ЯМК-0041». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее стало известно, что семь россиян из экипажа арестованного Украиной судна «Норд» вернулись домой в Керчь. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, их обменяли на семь украинских моряков с небольших судов «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105», задержанных РФ за незаконный промысел.

Однако капитаны судов в обмене не участвовали.

«Следующий наш этап - это капитаны. Капитан («Норда») Владимир Горбенко и (капитан «ЯМК-0041» Виктор) Новицкий, мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возвращения», - заявила Москалькова.

Напомним, 25 марта российское рыболовецкое судно «Норд» было захвачено в нейтральных водах украинскими пограничниками. При этом в Киеве сочли, что задержание производилось в территориальных водах Украины в Азовском море, и обвинили российских моряков в незаконном пересечении границы.

Судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков, Украина) было задержано российскими пограничниками 4 мая в районе мыса Тарханкут на западе Крыма. На борту находились пять украинских моряков, которые ловили камбалу-калкан в исключительной экономической зоне России. Против них выдвинули обвинения в браконьерстве.

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