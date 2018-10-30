С самолета рейсом Иркутск-Москва сняли бесхозных варанов

30 Окт. 19:39 2018-10-30T19:40:02+03:00

Никто из пассажиров не признался чьи это животные

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Самолет рейсом Иркутск-Москва 29 октября готовился к посадке, как вдруг пассажиры обнаружили в салоне двух варанов.

- Чьи? - кричали женщины. - Уберите.

Но никто не реагировал. Хотя очевидно, что они на борту взялись не из ниоткуда. Явно сбежали из чьей-то ручной клади.

- Владельца пресмыкающихся установить не удалось, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.- Вараны были пойманы и размещены в коробку. Специалисты определили вид - калимантанские безухие. Вид редкий, в естественных условиях встречающийся на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия).

Варанов уже отправили в центр передержки диких животных Департамента природопользования.

- В данный момент вараны находятся в центре Простар+ на карантине. Состояние будет определено специалистами после осмотра, - прокомментировали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.