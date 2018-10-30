С самолета рейсом Иркутск-Москва сняли бесхозных варанов
Самолет рейсом Иркутск-Москва 29 октября готовился к посадке, как вдруг пассажиры обнаружили в салоне двух варанов.
- Чьи? - кричали женщины. - Уберите.
Но никто не реагировал. Хотя очевидно, что они на борту взялись не из ниоткуда. Явно сбежали из чьей-то ручной клади.
- Владельца пресмыкающихся установить не удалось, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.- Вараны были пойманы и размещены в коробку. Специалисты определили вид - калимантанские безухие. Вид редкий, в естественных условиях встречающийся на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия).
Варанов уже отправили в центр передержки диких животных Департамента природопользования.
- В данный момент вараны находятся в центре Простар+ на карантине. Состояние будет определено специалистами после осмотра, - прокомментировали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.