Apple лишила iPad кнопки «Домой»

СЕГОДНЯ 19:54 2018-10-30T19:54:57+03:00

Тим Кук во время презентации нового Ipad. Фото: REUTERS

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Презентация новой техники от Apple прошла сегодня в Бруклинской Академии Музыки в Нью-Йорке. Поклонников «яблочной» продукции порадовали созданием улучшенного iPad Pro.

Как сообщается на официальном сайте компании, обновленный девайс станет безрамочным, поскольку дисплей Liquid Retina займет всю переднюю панель.

Производитель обещает великолепную картинку и быструю реакцию на касания благодаря точной цветопередачи и технологии ProMotion.

Отличительной особенностью станет отсутствие кнопки «Домой» из-за внедрения технологии распознавания лица Face ID.

"Face ID надёжнее многих систем аутентификации по лицу, доступных на планшетах и компьютерах", - заявляют в Apple.

Внутри iPad Pro будет расположен мощный процессор A12X Bionic со встроенной системой Neural Engine, которая совершает пять триллионов операций в секунду. Также благодаря процессору графическая производительность вырастет в 2 раза.

Отличительной особенностью новинки станет отсутствие кнопки «Домой».Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

На iPad Pro появятся две камеры с технологией Smart HDR. Задняя камера 12 Мп подойдет для фото, видео 4К, дополненной реальности и сканирования документов. Фронтальная камера TrueDepth понравится любителям селфи, Animoji и Memoji.

Вес гаджета составит менее 700 грамм. Он позволит подключаться к беспроводным сетям Wi-Fi и Gigabit Class LTE.

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