Экстремистские «университеты»: Путин поддержал предложение отделять в колониях террористов от остальных преступников
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею отдельного содержания террористов и других преступников в исправительных учреждениях. Данный вопрос был поднят в ходе мероприятий по случаю 25-летия избирательной системы России.
Соответствующая инициатива поступила от главы избирательной комиссии Дагестана Магомеда Дибирова. В частности, он отметил, что многие сограждане вступили в ряды международных террористических группировок в Сирии, и по возвращении домой закономерно оказались в местах лишения свободы.
Однако в исправительных учреждениях радикалы содержатся вместе с осужденными по общеуголовным статьям. Таким образом, экстремисты получаю возможность распространять свои взгляды среди других заключенных.
«Вы правы, конечно, об этом нужно подумать. Эти дополнительные «университеты», обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему», - отметил президент, обращаясь к Дибирову.
Глава республиканского избиркома также поблагодарил российского лидера за внимание к проблемам Дагестана в период борьбы с террористическими группировками, и сегодня, когда республика «нуждается в работе по возвращению в конституционное пространство РФ».