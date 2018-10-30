Экстремистские «университеты»: Путин поддержал предложение отделять в колониях террористов от остальных преступников

30 Окт. 19:47 2018-10-30T19:47:35+03:00

Глава государства согласился, что совместное содержание заключенных с радикалами предоставляет последним базу для идеологической «обработки»

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею отдельного содержания террористов и других преступников в исправительных учреждениях. Данный вопрос был поднят в ходе мероприятий по случаю 25-летия избирательной системы России.

Соответствующая инициатива поступила от главы избирательной комиссии Дагестана Магомеда Дибирова. В частности, он отметил, что многие сограждане вступили в ряды международных террористических группировок в Сирии, и по возвращении домой закономерно оказались в местах лишения свободы.

Однако в исправительных учреждениях радикалы содержатся вместе с осужденными по общеуголовным статьям. Таким образом, экстремисты получаю возможность распространять свои взгляды среди других заключенных.

«Вы правы, конечно, об этом нужно подумать. Эти дополнительные «университеты», обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему», - отметил президент, обращаясь к Дибирову.

Глава республиканского избиркома также поблагодарил российского лидера за внимание к проблемам Дагестана в период борьбы с террористическими группировками, и сегодня, когда республика «нуждается в работе по возвращению в конституционное пространство РФ».