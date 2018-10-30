Мизулина предложила кастрировать педофилов

30 Окт. 19:58 2018-10-30T19:58:45+03:00

В Совете Федерации обсудили вопросы защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность

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Заместитель председателя Комитета СФ по конституциональному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина провела «круглый стол», посвященный защите детей от сексуальных домогательств.

Во время заседания рабочая группа обсудила поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, которые касаются усиления мер профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Сенаторы предложили применять принудительные меры медицинского характера к лицам, совершившим надругательство над несовершеннолетними младше 16 лет.

Также они предусмотрели усиление административного надзора в отношении граждан, которые имеют судимость за преступления против половой неприкосновенности детей.

«Мы уточнили перечень преступлений, относящихся к категории преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В действующем Уголовном кодексе РФ к ним отнесены преступления, совершенные в отношении лиц, не достигших 14 лет. Мы предлагаем повысить возрастную планку потерпевших и отнести к этой категории преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 16 лет», — сообщила Елена Мизулина.