2018-10-30T20:19:16+03:00
В мире

Эстонский пассажирский паром потерял управление у берегов Швеции в Балтийском море

Высокое содержание воды в топливе судна привело к остановке двигателей и отключению электроэнергии
Денис СУХОВ
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Фото:facebook.com/legenden.fori.9Фото:facebook.com/legenden.fori.9
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Эстонский паром Regal Star, принадлежащий компании Tallink, потерял управление и встал на якорь вблизи берегов Швеции. Об этом сообщила представитель судовладельца Катри Линк.

Паром направлялся из шведского порта Капелльшер в эстонский Палдиски, однако около 11 часов по местному времени (12 часов мск) на борту пропало электричество.

«Причиной отключения электроэнергии стало высокое содержание воды в топливе корабля, что привело к остановке двигателей и отключению электроэнергии», - пояснила Линк.

Обесточенное судно начало дрейфовать в сторону навигационного знака Реммаргрунд у берегов Швеции, с которым в результате столкнулось. Паром не получил серьезных повреждений и сумел бросить якорь. В настоящее время помощь ему оказывают буксир Montfred и шведское спасательное судно Stenhammar.

Ожидается, что сегодня паром, на борту которого находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа, отбуксируют в порт Капелльшер для проверки состояния и оценки ущерба. Все рейсы Regal Star отменены до 2 ноября 2018 года.

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