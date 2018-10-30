2018-10-30T20:49:43+03:00
Политика

Ответные санкции России против Украины охватят 360 компаний и 50 физических лиц

Правительство РФ завершает подготовку постановления о специальных экономических мерах против Киева
Денис СУХОВ
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Ответные санкции России против Украины охватят 360 компаний и 50 физических лицОтветные санкции России против Украины охватят 360 компаний и 50 физических лицФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российское правительство завершает подготовку специальных экономических мер в отношении украинских юридических и физических лиц, предпринимаемых в ответ на санкции Киева против Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания – опубликован. Ответные меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц», - сообщил собеседник издания.

Персональный состав украинских граждан, подпадающих под ответные российские санкции, не раскрывается. Однако известно, что в их числе окажутся наиболее одиозные противники диалога с Москвой.

Источник подчеркнул, что украинских граждан ожидает «много интересных открытий» об их лидерах, придерживающихся «радикальных взглядов на отношения двух стран», но при этом не брезгующих возможностью «заработать на этих самых отношениях».

Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против Украины. В соответствии с документом, правительству поручено разработать ответные санкции на «недружественные и противоречащие международному праву» действия Киева.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил, что санкции будут направлены не против украинцев в целом, но коснутся лиц, наносящих вред интересам России.

Речь идет о заморозке активов на территории России, также возможно ограничение экспорта некоторых товаров, производимых подсанкционными украинскими предприятиями.

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