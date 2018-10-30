Путин: Россия никогда не забудет крымский референдум 2014 года

30 Окт. 21:27 2018-10-30T21:27:20+03:00

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Россия никогда не забудет успех крымского референдума 2014 года, по итогам которого полуостров вернулся в состав сраны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятиях в честь 25-летия избирательной системы.

В ходе торжественных мероприятий, представитель избирательной комиссии Севастополя отметил, что жители города никогда не забудут референдум о воссоединении с Россией.

«Мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет …Уверен, в будущем, пройдут годы, будут еще вспоминать - кто это делал, кто организовал», - отреагировал Путин под аплодисменты присутствующих.

Также глава государства поблагодарил севастопольский избирком за работу.

Напомним, после государственного переворота в Киеве, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.