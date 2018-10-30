Стивен Кинг продал права на экранизацию своих произведений всего за доллар

30 Окт. 21:50 2018-10-30T21:50:08+03:00

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Американский «король ужасов» продал российским независимым кинематографистам право на экранизацию одного из своих рассказов всего за 1$. Контракт был заключен в рамках проекта по развитию короткометражного кино Dollar Baby.

Ежегодно Стивен Кинг предлагает амбициозным начинающим режиссерам и студентам киноинститутов приобрести права на возможность перенести его рассказы на большие экраны. Так за время существования проекта в мире было снято более 200 картин, 3 из которых под режиссурой российских талантов - "Пляж" (реж. Марина Иванова), "Сошедшие с рельсов (реж. Анна Шапиро), "Пустите детей" (реж. Александр Домогаров). Как отмечают РИА Новости, все созданные под покровительством Dollar Baby проекты не коммерческие, то есть не подразумевающие получения прибыли.

Увидеть короткий метр по рассказам Кинга вы сможете только на проводимом в Краснодаре в 2019 году фестивале, поскольку распространение их в сети и трансляция по телевидению строго запрещены.