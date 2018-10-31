2018-10-31T01:58:16+03:00
Спорт

В прессе сообщили, что Семшов может занять пост главного тренера тульского “Арсенала”

К пресс-службе клуба опровергли эту информацию
Юлия ДИВЕЕВА
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Игрь СемшовИгрь СемшовФото: Архив "КП"
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После ухода Олега Кононова в московский “Спартак” пост главного тренера тульского “Арсенала” может занять Игорь Семшов. Об этом сообщит сайт Чемпионат.com со ссылкой на комментатора Нобеля Арустамяна,

Отмечается, что Семшов уже работал в "Арсенале" помощником главного тренера Миодрага Божовича.

Однако позже в “Арсенале” эту информацию опровергли. Руководитель департамента клуба по работе со СМИ Алексей Честнов отметил, что Игорь Семшов не мог сменить Олега Кононова на посту главного тренера команды перед матчем 1/8 финала Кубка России с "Ахматом", который состоится 31 октября.

"Семшов не должен был везти команду в Грозный! Никаких разговоров о нём в автобусе не было", — сказал Честнов.

В прошлом 48-летний Семшов - бывший полузащитник сборной России, ЦСКА, "Торпедо", "Динамо", "Зенита" и "Крыльев Советов". Он возглавляет клуб "Химик" (Новомосковск).

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