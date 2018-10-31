Сенатор Грэм внесет в Конгресс законопроект об отмене права гражданства по рождению
В конгресс США будет внесен проект закона, отменяющего право на американское гражданство по рождению. Об этом сообщил cенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Я планирую представить законодательную инициативу, которая соответствует постановлению, предложенному президентом Дональдом Трампом", - написал сенатор-республиканец в твиттере.
Он подчеркнул, что поддерживает идею главы государства, поскольку практика предоставлять гражданство по праву рождения является "магнитом для незаконной миграции" в США, передает Интерфакс.
"Наконец-то президент желает бороться с этой абсурдной политикой предоставления гражданства по праву рождения", - отметил Грэм.
Как ранее писал сайт kp.ru, Трамп в интервью телеканалу «Axios on HBO» пообещал подписать закон, который приостановит действие права получать гражданство США тем, что родился на территории страны. По его словам, он прекрасно осознает с какими юридическими препятсвиями ему придется столкнуться.