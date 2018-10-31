2018-10-31T02:58:46+03:00
Политика

Сенатор Грэм внесет в Конгресс законопроект об отмене права гражданства по рождению

Республиканец заявил, что поддерживает инициативу президента Дональда Трампа
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенатор-республиканец Линдси Грэм.Сенатор-республиканец Линдси Грэм.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В конгресс США будет внесен проект закона, отменяющего право на американское гражданство по рождению. Об этом сообщил cенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Я планирую представить законодательную инициативу, которая соответствует постановлению, предложенному президентом Дональдом Трампом", - написал сенатор-республиканец в твиттере.

Он подчеркнул, что поддерживает идею главы государства, поскольку практика предоставлять гражданство по праву рождения является "магнитом для незаконной миграции" в США, передает Интерфакс.

"Наконец-то президент желает бороться с этой абсурдной политикой предоставления гражданства по праву рождения", - отметил Грэм.

Как ранее писал сайт kp.ru, Трамп в интервью телеканалу «Axios on HBO» пообещал подписать закон, который приостановит действие права получать гражданство США тем, что родился на территории страны. По его словам, он прекрасно осознает с какими юридическими препятсвиями ему придется столкнуться.

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