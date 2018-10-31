Генсек ООН утвердил Гейра Педерсена спецпосланником по Сирии

31 Окт. 04:11 2018-10-31T04:11:25+03:00

Назначение норвежского дипломата пока не подтверждено официально

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Новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии станет норвежский дипломат Гейр Педерсен. Глава организации Антониу Гутерриш одобрил его кандидатуру, о чем уведомил членов Совета Безопасности в своем письме.

"Принимая это решение, я консультировался со всеми, включая правительство Сирийской Арабской Республики", - цитирует ТАСС заявление генсека ООН.

Гутерриш выразил уверенность, что Педерсен на своем посту будет поддерживать стороны сирийского конфликта, “содействуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, которое отвечало бы демократическим устремлениям сирийского народа".

Ранее кандидатуру Педерсена одобрили постоянные члены Совбеза. Однако, как отметил представитель генсека Стефан Дюжаррик, назначение будет считаться официальным только после объявления секретариатом ООН.

Сейчас Педерсен служит послом Норвегии в Китае. Ранее он занимал должность постоянного представителя страны при ООН.