В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов

31 Окт. 05:13 2018-10-31T05:13:41+03:00

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В общий рейтинг лучших вузов мира U.S. News Best Global Universities вошли 14 российских университетов. Об этом сообщила пресс-служба проекта "5-100", которое занимаетсявопросами повышения престижа российского высшего образования в мире.

Издание U.S. News & World Report 30 октября анонсировало результаты общего и предметных рейтингов. Количество вузов из России в топ-500 выросло с трех до четырех, а в топ-1000 - с 11 до 12.

МГУ имени Михаила Ломоносова по-прежнему остается лидером среди российских вузов, несмотря на то, что спустился в списке с 267-го на 275-е место. Второй отечественный вуз в рейтинге занимает 419 строчку. Это Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Затем следуют Новосибирский государственный университет (НГУ), получивший 433 место и Московский физико-технический институт с 460-ой строчкой, передает ТАСС.

В “5-100” рассказали, что практически все вузы из РФ улучшили свои позиции в рейтинге. Причем самый большой рост престижа у Казанского федерального университета - он прибавил 165 позиций. Также на более чем сто строчек поднялись Томский государственный университет (+129 позиций) и университет ИТМО (+125 позиций).

Также российские вузы включены в предметные рейтинги U.S. News Best Global Universities rankings. Сразу 13 наших университетов попали в список по физике, семь - по химии. В областях математики и материаловедении в рейтингах по пять российских универтитетов.