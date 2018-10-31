2018-10-31T08:04:53+03:00
В мире

В посольстве Ватикана в Италии нашли человеческие кости

Следователи проверяют, имеют ли останки отношение к исчезновению двух девушек в 1983 году
Юлия ДИВЕЕВА
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В Риме в посольстве Ватикана нашли человеческие останкиВ Риме в посольстве Ватикана нашли человеческие останкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фрагменты человеческих костей были найдены в одной из пристроек к зданию посольства Ватикана в Италии во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщила служба печати Святого престола поздно вечером 30 октября.

На место немедленно прибыли ватиканские жандармы, которые передали данные о находке представителям Святого престола и властям Италии. Главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне сразу же направил сотрудников криминальной полиции и экспертов-криминалистов в посольство. Они должны в кратчайшие сроки установить пол, возраст и время смерти человека, чьи останки были обнаружены.

Итальянские СМИ узнали, что следователи связывают находку с таинственным исчезновением в столице Италии двух 15-летних девочек в 1983 году. Итальянка Мирелла Грегори 7 мая ушла на встречу с неким знакомым и бесследно исчезла, передает ТАСС.

Эмануэле Орланди была подданной Ватикана. Она 22 июня сообщила подруге, что получила выгодное предложение по рекламе косметики, и больше о ней никто не слышал. Сначала полиция искала связь между делами, но потом расследовала их поотдельности.

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