Солист группы Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы

31 Окт. 08:16 2018-10-31T08:17:14+03:00

Певице сделали операцию на почке, из-за этого она не смогла провести запланированные на 25, 26 и 28 октября концерты

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Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн забрал из больницы певицу Светлану Лободу.

Как сообщила «Комсомольская правда», ранее исполнительница перенесла операцию на почке, из-за этого не состоялись запланированные на 25, 26 и 28 октября концерты. Выступления были перенесены на январь 2019 года.

Линдеманн приехал в Москву, чтобы представить свою новую книгу «Нож». Лидер Rammstein пообщался с журналистами и поклонниками, сходил на показ Игоря Чапурина. А также поужинал с Александром Реввой, диджеем Smash и его друзьями. После выписки из больницы Лобода поужинала с Линдеманном в ресторане Insight в Сити.

Напомним, разговоры про отношения Линдеманна и Лободы заговорили, когда стало известно о беременности певицы. Исполнительница не подтверждала, но и не опровергала информацию о романе с немецкой звездой. Но дочку, появившуюся на свет летом 2018 года, назвала Тильдой.