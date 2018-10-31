Солист группы Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы
Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн забрал из больницы певицу Светлану Лободу.
Как сообщила «Комсомольская правда», ранее исполнительница перенесла операцию на почке, из-за этого не состоялись запланированные на 25, 26 и 28 октября концерты. Выступления были перенесены на январь 2019 года.
Линдеманн приехал в Москву, чтобы представить свою новую книгу «Нож». Лидер Rammstein пообщался с журналистами и поклонниками, сходил на показ Игоря Чапурина. А также поужинал с Александром Реввой, диджеем Smash и его друзьями. После выписки из больницы Лобода поужинала с Линдеманном в ресторане Insight в Сити.
Напомним, разговоры про отношения Линдеманна и Лободы заговорили, когда стало известно о беременности певицы. Исполнительница не подтверждала, но и не опровергала информацию о романе с немецкой звездой. Но дочку, появившуюся на свет летом 2018 года, назвала Тильдой.