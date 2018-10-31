США призвали стороны йеменского конфликта прекратить боевые действия

31 Окт. 08:37 2018-10-31T08:37:33+03:00

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года

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США призвали все стороны конфликта прекратить боевые действия в Йемене и провести переговоры на нейтральной территории под эгидой ООН.

"Настало время прекращения боевых действий, в том числе ракетных ударов и ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ОАЭ с подконтрольных хуситам территорий. Кроме того, авиаудары коалиции должны быть прекращены во всех населенных районах Йемена", - говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

В документе отмечается, что в ноябре в третьей стране должны пройти консультации под эгидой спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

По словам Помпео, прекращение боевых действий поможет разрешению гуманитарного кризиса, передает ТАСС.

Напомним, с августа 2014 года в Йемене наблюдается противостояние между правительственными войсками и мятежниками-хуситами. В марте 2015 года в страну вторглась коалиция под руководством Саудовской Аравией.