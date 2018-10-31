В Таиланде до конца года могут легализовать марихуану
В Таиланде до конца года могут легализовать выращивание марихуаны для медицинских и исследовательских целей. Соответствующие поправки к закону о наркотиках пообещал принять Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи страны.
"Мы ускорим обсуждение этих поправок, чтобы принять их до конца декабря. Это будет новогодний подарок для всех тайцев", - сказал глава комитета Чет Сиратхраанон, сообщила в среду газета Bangkok Post.
Ранее поддержку со стороны общественности получили предлагаемые группой из 44 членов ассамблеи изменения классификацию марихуаны и кратома, позволяющие использовать их в медицинских целях.
По информации газеты, в официальном онлайн-опросе 16,288 тысячи человек, или 99% от общего числа респондентов одобрили эти поправки.
"Мы должны выяснить, как разрешить (эти растения) использовать в медицинских исследованиях, не оказывая негативного влияния на общество", - заявил руководитель ассамблеи Порнпенч Вичхитчхолчхай.