В Таиланде до конца года могут легализовать марихуану

31 Окт. 09:06 2018-10-31T09:07:27+03:00

Легализовать марихуану в Таиланде могут к Новому году Фото: REUTERS

Глава комитета по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Чет Сиратхраанон назвал это новогодним подарком для всех тайцев

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В Таиланде до конца года могут легализовать выращивание марихуаны для медицинских и исследовательских целей. Соответствующие поправки к закону о наркотиках пообещал принять Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи страны.

"Мы ускорим обсуждение этих поправок, чтобы принять их до конца декабря. Это будет новогодний подарок для всех тайцев", - сказал глава комитета Чет Сиратхраанон, сообщила в среду газета Bangkok Post.

Ранее поддержку со стороны общественности получили предлагаемые группой из 44 членов ассамблеи изменения классификацию марихуаны и кратома, позволяющие использовать их в медицинских целях.

По информации газеты, в официальном онлайн-опросе 16,288 тысячи человек, или 99% от общего числа респондентов одобрили эти поправки.

"Мы должны выяснить, как разрешить (эти растения) использовать в медицинских исследованиях, не оказывая негативного влияния на общество", - заявил руководитель ассамблеи Порнпенч Вичхитчхолчхай.