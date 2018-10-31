2018-10-31T09:41:45+03:00
Происшествия

В Архангельске произошел взрыв у здания ФСБ

В результате происшествия погиб один человек, его личность выясняется
Екатерина БОЛГОВА
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В среду, 31 октября, в Архангельске произошел небольшой взрыв у здания Управления ФСБ по Архангельской области. В результате происшествия погиб один человек. Поданным местных СМИ, он стоял у входа.

"Пострадавший скончался при оказании помощи", - сообщил источник в экстренных службах региона.

Известно, что погибший не работал в Управлении ФСБ. В настоящее время личность жертвы выясняется.

По словам очевидцев, из здания УФСБ эвакуировали всех работников. На месте происшествия работают представители спецслужб. В Архангельске перекрыт участок проспекта Троицкого от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 октября произошел взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» в Санкт-Петербурге. В результате погибли четыре человека - рабочие, которые трудились на предприятии нелегально. Еще шесть человек пострадали.

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