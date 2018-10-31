2018-10-31T10:03:06+03:00
Экономика

Банк России отозвал лицензии у двух банков

Лишены лицензий московский Инкаробанк и Международный банк Санкт-Петербурга
Екатерина БОЛГОВА
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ЦБ отозвал лицензии у двух российских банковЦБ отозвал лицензии у двух российских банковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 31 октября, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков. Лишены лицензий московский Инкаробанк и Международный банк Санкт-Петербурга, сообщается на сайте регулятора.

Московский Инкаробанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября банк занимал 334-е место в банковской системе страны. Центробанк подозревает кредитную организацию в проведении сделок по выводу ликвидных активов, что нанесло ущерб кредиторам и вкладчикам.

Международный банк Санкт-Петербурга по величине активов на 1 сентября занимал 115-е место в банковской системе России. Отрицательный капитал организации составил более 15,5 млрд рублей.

Напомним, 25 октября регулятор отозвал лицензию у екатеринбургского Уралтрансбанка. По данным регулятора, организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, а прошлогодняя оценка обнаружила существенное снижение капитала и несоблюдение нормативов.

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