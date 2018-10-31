2018-10-31T10:42:43+03:00
В мире

Трамп побывал в синагоге в Питтсбурге, где застрелили 11 человек

Американский лидер и члены его семьи зажгли свечи у стен синагоги, а также возложили цветы в память о погибших
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей, раввин Питтсбурга Джеффри МайерсПрезидент США Дональд Трамп с супругой Меланьей, раввин Питтсбурга Джеффри МайерсФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп побывал в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, штат Пенсильвания, где ранее были убиты 11 человек и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщил пул журналистов, сопровождающих американского лидера в поездке.

Отмечается, что в синагогу почтить память погибших прибыли не только Дональд Трамп, но и его супруга Меланья Трамп, дочь президента США Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер, а также раввин Питтсбурга Джеффри Майерс и глава Минфина Стивен Мнучин.

Глава государства и члены его семьи зажгли свечи у стен синагоги, а также возложили белые розы в память о жертвах происшествия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подозреваемым является шофер-дальнобойщик Роберт Бауэрс. По мнению следствия, он ворвался в синагогу во время службы, вооружившись автоматом и тремя пистолетами. Подозреваемый открыл стрельбу, выкрикивая антисемитские лозунги. В результате 11 человек были убиты, еще двоих доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Пострадали также четверо полицейских.

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