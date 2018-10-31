2018-10-31T10:51:24+03:00
Политика

Российское судно "Севастополь" не может покинуть порт Южной Кореи из-за задержки платежа

Платеж мог быт задержан из-за ранее введенных санкций против российской компании
Сакина НУРИЕВА
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Российское судно "Севастополь" не может покинуть порт Южной Кореи из-за задержки платежаРоссийское судно "Севастополь" не может покинуть порт Южной Кореи из-за задержки платежаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российское судно "Севастополь" компании "Гудзон", которое ранее было задержано на несколько дней в южнокорейском порту Пусан и позже отпущено, не может отплыть из-за задержки платежа. Операция проводится через банковскую систему США.

Вероятно, теплоход не может покинуть порт из-за введенных санкций против российской компании "Гудзон".

Об этом сообщил ТАСС заместитель директора компании Валерий Улискин.

Он также отметил, что компании необходимо окончательно рассчитаться с заводом, который занимался ремонтом судна. Однако, платеж, проходя через американскую банковскую систему, до сих пор не поступил. При этом заплатить заводу рублями невозможно.

Пока "Гудзон" не принимает мер, ждет, когда дойдет платеж.

В августе текущего года минфин США объявил о расширении санкций по КНДР, в которые вошла в том числе базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". Американские власти считают, что компания причастна к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН".

Судно "Севастополь", принадлежащее "Гудзону", было задержано 29 сентября в порту Пусан, где оно с сентября находилось на ремонте. 2 октября теплоход был освобожден без официального объяснения причин.

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