2018-10-31T10:55:58+03:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске

Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб один человек, трое госпитализированы [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Фото предоставлено очевидцемВ здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Фото предоставлено очевидцем
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Появилось видео с места взрыва у здания управления ФСБ по Архангельской области в Архангельске. О происшествии сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В Архангельске на входе в здание управления ФСБ произошел взрыв. Причины выясняются», - сообщается на сайте НАК.

Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил со ссылкой на очевидцев, что в результате взрыва у здания ФСБ в Архангельске погиб один человек. В момент ЧП он находился у входа. Отмечалось, что он не является сотрудником Управления ФСБ. Личность погибшего выясняется.

«Сейчас ведутся необходимые работы тех, кто отвечает за оценку ситуации, за осмотр места происшествия, выработку первых действий...Произошло это считанные минуты назад, так скоропалительно делать какие-то выводы невозможно и недопустимо», - сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По его словам, три человека были госпитализированы. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, на месте работают представители оперативных служб, передает ТАСС.

В Архангельске после взрыва у дверей ФСБ оцеплен Троицкий проспект и близлежащие улицы.

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