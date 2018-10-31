2018-10-31T11:08:04+03:00
Происшествия

Казахстан не намерен требовать компенсаций от России из-за аварии «Союза»

Представитель Астаны назвал ситуацию с космической ракетой сугубо техническим вопросом
Сакина НУРИЕВА
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Казахстан не намерен требовать компенсаций от России из-за аварии «Союза»Казахстан не намерен требовать компенсаций от России из-за аварии «Союза»Фото: REUTERS
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Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что Астана не намерена требовать компенсаций от РФ после аварии «Союза» на Байконуре.

- Мы не будем предъявлять никакого ущерба… Это сугубо технический вопрос «Роскосмоса», - заявил Атамкулов и сказал, что Россия сама официально объявит о причинах инцидента.

- Предварительно — это нештатная ситуация с отсоединением боковой ступени ракеты, — отметил министр.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Однако вскоре после запуска произошла «авария носителя».

На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Обоим удалось выжить, так как система аварийного спасения корабля (САС) сработала штатно.

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