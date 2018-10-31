2018-10-31T11:10:30+03:00
Общество

В Германии признали непригодной треть новой военной техники

Опасения у немецкого министерства обороны вызвало состояние транспортных самолетов, БМП и истребителей
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и военнослужащие батальона почетного караула немецкой армииМинистр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и военнослужащие батальона почетного караула немецкой армииФото: REUTERS
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Статс-секретарь Министерства обороны Германии Петер Таубер заявил, что две трети военной техники, которую получил бундесвер в 2017 году, неисправны. Отмечается, что из 97 боевых машин, поставленных немецким вооруженным силам, в настоящий момент пригодны к использованию лишь 38.

«Мы по-прежнему считаем, что промышленность обязана как можно скорее достичь оговоренных показателей», – цитирует Таубера газета Stuttgarter Nachrichten. Издание также отмечает, что бундесвер намерен увеличить показатель боеготовности своей техники с текущих 39% до 70%.

Наибольшие опасения у экспертов ведомства вызвало состояние боевых машин пехоты «Пума» – из 71 машины пригодны к эксплуатации лишь 27. Состояние новейших транспортных самолетов A400M концерна Airbus также обеспокоило экспертов, поскольку из восьми самолетов к полетам пригодны всего 4. В отчете также упомянуты такие обрацы боевой техники, как истребитель четвертого поколений Eurofighter Typhoon совместной разработки Великобритании, Германии, Италии и Испании, боевой вертолет Eurocopter Tiger и транспортный вертолет NH-90.

Эксперты отмечают, что эти проблемы вызваны расширением участия бундесвера в операциях НАТО. В настоящий момент вооруженные силы Германии участвуют в 15 миссиях альянса.

Это далеко не первая новость, связанная с проблемами бундесвера. Ранее сайт kp.ru сообщал о массовых увольнениях летчиков боевых самолетов ВВС Германии, а также о низком уровне боеготовности самолетов люфтваффе.

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