2018-10-31T12:12:37+03:00
Экономика

ЦБ оценил ущерб от деятельности компании «Кэшбери» в 3 миллиарда рублей

Департамент Центрального банка России оценил последствия работы скандальной финансовой организации
Алена Басавина
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В конце сентября Банк России нашел в деятельности группы компаний «Кэшбери» явные признаки финансовой пирамиды.В конце сентября Банк России нашел в деятельности группы компаний «Кэшбери» явные признаки финансовой пирамиды.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Больше 3 миллиардов рублей может составлять ущерб, нанесенный компанией «Кэшбери». Такие данные сегодня озвучил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Сумма в 1 млрд рублей - это консервативная оценка. Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1-3 млрд рублей», - сообщил ТАСС глава департамента.

Напомним, что в конце сентября Банк России нашел в деятельности группы компаний «Кэшбери» явные признаки финансовой пирамиды. Организация специализировалась на предоставлении микрозаймов и привлечении средств населения. Она обещала своим вкладчикам доходность до 600% годовых.

Позднее финансовая пирамида заявила о приостановке своей работы до 1 ноября. Об этом на YouTube-канале «Кэшбери» заявил председатель правления Группы компаний Артур Варданян.

КСТАТИ

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И как распознать мошенников до того, как решились отдать свои средства (подробности)

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