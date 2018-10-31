Дмитрий Песков: Владимир Путин проинформирован о взрыве в Архангельске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был своевременно проинформирован о взрыве, прогремевшем в среду, 31 октября, в Архангельске.
«Президенту, безусловно, доложено. Что касается расследования относительно исполнителей взрыва, оно будет представлено по линии ФСБ», – заявил Песков.
Взрыв в здании Управления Федеральной службы безопасности России по Архангельской области прогремел ранним утром в среду, 31 октября. Злоумышленник попытался пронести в здание взрывное устройство, однако оно взорвалось на входе между рамок металлоискателя в руках у преступника. От полученных ранений злоумышленник скончался; травмы различной степени тяжести получили также трое сотрудников ФСБ.
На месте взрыва работают сотрудники силовых ведомств и работники экстренных служб. Было начато расследование случившегося.
В Архангельске после взрыва у дверей ФСБ оцеплен Троицкий проспект и близлежащие улицы.