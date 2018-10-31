2018-10-31T12:19:16+03:00
Происшествия

Дмитрий Песков: Владимир Путин проинформирован о взрыве в Архангельске

Пресс-секретарь президента прокомментировал случившееся в здании ФСБ в Архангельске [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Взрыв прогремел в здании местного управления ФСБ. Фото предоставлено очевидцемВзрыв прогремел в здании местного управления ФСБ. Фото предоставлено очевидцем
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был своевременно проинформирован о взрыве, прогремевшем в среду, 31 октября, в Архангельске.

«Президенту, безусловно, доложено. Что касается расследования относительно исполнителей взрыва, оно будет представлено по линии ФСБ», – заявил Песков.

Взрыв в здании Управления Федеральной службы безопасности России по Архангельской области прогремел ранним утром в среду, 31 октября. Злоумышленник попытался пронести в здание взрывное устройство, однако оно взорвалось на входе между рамок металлоискателя в руках у преступника. От полученных ранений злоумышленник скончался; травмы различной степени тяжести получили также трое сотрудников ФСБ.

На месте взрыва работают сотрудники силовых ведомств и работники экстренных служб. Было начато расследование случившегося.

В Архангельске после взрыва у дверей ФСБ оцеплен Троицкий проспект и близлежащие улицы.

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