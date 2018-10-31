Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в рублях

31 Окт. 12:23 2018-10-31T12:23:48+03:00

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в рублях.

Напомним, ранее стало известно, что Россия планирует перейти на расчеты в национальных валютах в расчетах со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству. В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках ЗРК С-400 "Триумф". В начале октября был подписан соответствующий контракт.

Сумма сделки составит 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем российских комплексов "Триумф" после Китая и Турции.

Зенитная ракетная система большой дальности С-400 предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, а также может применяться против наземных объектов.

Больше 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства.