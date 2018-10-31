31 Окт. 12:47 2018-10-31T12:47:40+03:00

По словам министра иностранных дел РФ, в том числе усиливаются нападки на русский язык

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об усилении давления на Россию. По его словам, в том числе усиливаются нападки на русский язык, но подобные провокации терпят поражение.

"Беспрецедентный размах приобрела антироссийская информационная кампания. Многие из вас сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование", — сказал Лавров в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников.

Он отметил, что усиливается антироссийское давление, которое включает в себя экономические ограничительные меры и укрепление военной активности у российских границ.

По словам Лаврова, настойчивые попытки посеять раздор в сообществе соотечественников за рубежом терпят поражение.

"Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление солидарности между его отдельными организациями", — добавил глава МИД РФ.