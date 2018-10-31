Лавров рассказал об усилении давления на Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об усилении давления на Россию. По его словам, в том числе усиливаются нападки на русский язык, но подобные провокации терпят поражение.
"Беспрецедентный размах приобрела антироссийская информационная кампания. Многие из вас сталкиваются с последствиями этих негативных тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование", — сказал Лавров в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников.
Он отметил, что усиливается антироссийское давление, которое включает в себя экономические ограничительные меры и укрепление военной активности у российских границ.
По словам Лаврова, настойчивые попытки посеять раздор в сообществе соотечественников за рубежом терпят поражение.
"Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление солидарности между его отдельными организациями", — добавил глава МИД РФ.