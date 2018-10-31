СК: бомбу в здание ФСБ в Архангельске пронес 17-летний подросток

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-31T13:02:02+03:00

В здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Фото предоставлено очевидцем

Ведомство квалифицировало взрыв в здании ФСБ в Архангельске как теракт.

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Взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области является терактом, сообщили в Следственном комитете России.

"В Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ - "Террористический акт" и ч. 1 ст. 222 УК РФ - "Незаконное ношение боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Следственного комитета, бомбу в здание ФСБ принес 17-летний подросток. Он и был единственным погибшим в результате происшествия.

"По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство", - сообщил СК.

Подозреваемый во взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Фото: СК России

Отмечается, что личность погибшего установлена.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе случившегося трое сотрудников УФСБ получили различные ранения. На месте происшествия работают представители СК.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал «КП», что по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».