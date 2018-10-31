2018-10-31T13:02:02+03:00
Происшествия

СК: бомбу в здание ФСБ в Архангельске пронес 17-летний подросток

Ведомство квалифицировало взрыв в здании ФСБ в Архангельске как теракт.
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Фото предоставлено очевидцемВ здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Фото предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области является терактом, сообщили в Следственном комитете России.

Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ - "Террористический акт" и ч. 1 ст. 222 УК РФ - "Незаконное ношение боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Следственного комитета, бомбу в здание ФСБ принес 17-летний подросток. Он и был единственным погибшим в результате происшествия.

"По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство", - сообщил СК.

Подозреваемый во взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Фото: СК России

Подозреваемый во взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Фото: СК России

Отмечается, что личность погибшего установлена.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе случившегося трое сотрудников УФСБ получили различные ранения. На месте происшествия работают представители СК.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал «КП», что по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков заявил, что Россия защищает интересы своих компаний, в том числе в Иране
Елена Воробей госпитализирована с болью в сердце
В Кремле рассчитывают на снижение числа проявлений домашнего насилия в России
Путин подписал закон, вдвое сокращающий срок решения о выдаче сертификата на маткапитал
Климатическая зима в Москве откладывается до Нового года
"Роскосмос" назвал дату полета корабля "Союз" к МКС
В России запретили рекламировать написание дипломов и диссертаций
Фото подозреваемого во взрыве у здания ФСБ в Архангельске опубликовано СК
Лавров рассказал об усилении давления на Россию
Счетную палату покинут три аудитора
Астрономы рассказали о загадочных радиосигналах в космосе
Путин и Диас-Канель обсудят военное сотрудничество на переговорах 2 ноября
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в рублях
Дмитрий Песков: Владимир Путин проинформирован о взрыве в Архангельске
Путин восстановил лицензирование автобусных перевозок
В Индии открыли самую высокую статую в мире
Жесткая посадка американского истребителя попала на видео
ЦБ оценил ущерб от деятельности компании «Кэшбери» в 3 миллиарда рублей
При взрыве в здании ФСБ в Архангельске погиб человек, принесший бомбу
Суд снял арест с имущества Улюкаева для взыскания 130 млн рублей штрафа
Россия передала США четыре ракетных двигателя РД-180