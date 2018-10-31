2018-10-31T13:12:38+03:00
Наука

"Роскосмос" назвал дату полета корабля "Союз" к МКС

Возвращение "Союза МС-09" запланировано на 20 декабря
Сакина НУРИЕВА
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"Роскосмос" назвал дату полета корабля "Союз" к МКС"Роскосмос" назвал дату полета корабля "Союз" к МКСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый запуск экипажа к Международной космической станции после аварии на ракете "Союз-ФГ" запланирован на 3 декабря.

Об этом сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Экипаж будет запущен к МКС 3 декабря, возвращение "Союза МС-09" запланировано на 20 декабря.

Как сообщает РИА Новости, запуск был перенесен из-за проведения регламентных работ и дополнительных исследований с ракетой-носителем.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Однако вскоре после запуска произошла "авария носителя".

На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Обоим удалось выжить, так как система аварийного спасения корабля (САС) сработала штатно.

В среду, 31 октября "Роскосмос" назвал причину крушения ракеты "Союз-ФГ".

В этот же день Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что Астана не намерена требовать компенсаций от России из-за аварии "Союза".

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