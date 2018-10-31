2018-10-31T14:08:50+03:00
Общество

В Telegram обнаружили уязвимость, позволяющую читать переписки

Рассекретить также можно отправляемые медиафайлы и "секретный чат"
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Telegram обнаружили уязвимость, позволяющую читать перепискиВ Telegram обнаружили уязвимость, позволяющую читать перепискиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Инженер из США выяснил, что приложение Telegram Desktop не зашифровывает переписку пользователя, cообщает издание BleepingComputer.

Американский инженер Натаниэль Сачи обнаружил сообщения других пользователей Telegram в незашифрованной базе данных SQLite и подобрал к ним ключ.

При помощи программы он перевел переписку в текстовые файлы. Кроме того, как указал Сачи, расшифровать можно также медиафайлы и "секретный чат".

"Telegram хранит ваши сообщения в незашифрованной базе данных SQLite. По крайней мере, мне не пришлось прилагать усилия, чтобы найти ключ в этот раз", — написал Сачи в Twitter.

Ранее kp.ru сообщал, что российские программисты придумали, как рассекретить Telegram. Специалисты разработали программу, которая позволяет установить личность абонента по его юзернейму.

Напомним, что еще 16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера на территории страны.Причиной такого решения стал отказ создателей приложения предоставлять Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки электронных сообщений пользователей в рамках антитеррористического закона.

Несмотря на решение Роскомнадзора, месенджер постоянно находит способы для работы в России.

В октябре текущего Мосгорсуд отклонил жалобу на блокировку Telegram.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине отпустили боевика ИГ*, об экстрадиции которого ранее просил Таджикистан
Москвич, отрубивший жене руки, проверял ее на полиграфе
Модель показала бюстгальтер из кристаллов за миллион долларов
«Не хотим жить в империалистическом мире»: Эрдоган раскритиковал антииранские санкции США
В Кремле будут следить за итогами промежуточных выборов в США
В Подмосковье перевернулся квадроцикл с пьяным водителем и 3-летним ребенком
В Кремле не комментируют слова Лукашенко о российской военной базе в Белоруссии
Путин заявил, что контракты России на поставку военной техники не направлены против других стран
Адвокаты Рианны направили Трампу предупреждение о нарушении авторских прав
Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об отставке
Работодатели теряют 2 трлн рублей в год из-за недосыпающих сотрудников
Началось голосование на промежуточных выборах в США
Виктория Бэкхем объяснила, почему не будет воссоединяться в туре с группой Spice Girls
"Братик", "хайпанем" и "побазарим": самые частые слова у русских рэперов