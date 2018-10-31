В Telegram обнаружили уязвимость, позволяющую читать переписки

31 Окт. 14:08 2018-10-31T14:08:50+03:00

Рассекретить также можно отправляемые медиафайлы и "секретный чат"

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Инженер из США выяснил, что приложение Telegram Desktop не зашифровывает переписку пользователя, cообщает издание BleepingComputer.

Американский инженер Натаниэль Сачи обнаружил сообщения других пользователей Telegram в незашифрованной базе данных SQLite и подобрал к ним ключ.

При помощи программы он перевел переписку в текстовые файлы. Кроме того, как указал Сачи, расшифровать можно также медиафайлы и "секретный чат".

"Telegram хранит ваши сообщения в незашифрованной базе данных SQLite. По крайней мере, мне не пришлось прилагать усилия, чтобы найти ключ в этот раз", — написал Сачи в Twitter.

Ранее kp.ru сообщал, что российские программисты придумали, как рассекретить Telegram. Специалисты разработали программу, которая позволяет установить личность абонента по его юзернейму.

Напомним, что еще 16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера на территории страны.Причиной такого решения стал отказ создателей приложения предоставлять Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки электронных сообщений пользователей в рамках антитеррористического закона.

Несмотря на решение Роскомнадзора, месенджер постоянно находит способы для работы в России.

В октябре текущего Мосгорсуд отклонил жалобу на блокировку Telegram.