Елена Воробей госпитализирована с болью в сердце

31 Окт. 13:50 2018-10-31T13:50:23+03:00

Появилась информация о том, что Елена Воробей госпитализирована Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Елена Воробей – известная на всю страну юмористка – госпитализирована с болью в сердце. Женщине стало плохо минувшей ночью.

Сообщается, что перед тем, как вызвать скорую, Елена жаловалась на боли в груди, а после потеряла сознание.

Информацию о ухудшившимся состоянии юмористки сообщил источник Пятого канала.

Спустя несколько часов официальный представитель Елены Воробей сообщил, что со здоровьем артистки все в порядке.

- По моим данным, Елена чувствует себя хорошо. Сейчас она находится на съемках", — сказал РИА Новости собеседник.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о жизни Елены. Она живет на два дома - в Москве и Бресте. В белокаменной у Воробей квартира в престижном районе на Воробьевых горах, а в Бресте живет ее семья: родители, сестра Наташа, племянники и двухлетняя дочка Сонечка