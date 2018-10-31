Елена Воробей госпитализирована с болью в сердце
Елена Воробей – известная на всю страну юмористка – госпитализирована с болью в сердце. Женщине стало плохо минувшей ночью.
Сообщается, что перед тем, как вызвать скорую, Елена жаловалась на боли в груди, а после потеряла сознание.
Информацию о ухудшившимся состоянии юмористки сообщил источник Пятого канала.
Спустя несколько часов официальный представитель Елены Воробей сообщил, что со здоровьем артистки все в порядке.
- По моим данным, Елена чувствует себя хорошо. Сейчас она находится на съемках", — сказал РИА Новости собеседник.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о жизни Елены. Она живет на два дома - в Москве и Бресте. В белокаменной у Воробей квартира в престижном районе на Воробьевых горах, а в Бресте живет ее семья: родители, сестра Наташа, племянники и двухлетняя дочка Сонечка