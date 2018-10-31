Со Сталлоне сняли обвинение в изнасиловании 30-летней давности

31 Окт. 14:06 2018-10-31T14:07:04+03:00

Сталлоне сначала резко отрицал все обвинения, а затем и вовсе обратился в полицию с заявлением о клевете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Прокуратура США завершила расследование дела о сексуальных домогательствах Сильвестра Сталлоне. Обвинения сняли с голливудского актера в связи с отсутствием весомых доказательств. Решение о завершении расследования приняла прокуратура Лос-Анджелеса.

Скандал вокруг Сильвестра Сталлоне начал разгораться еще в декабре прошлого года, когда в правоохранительные органы обратилась женщина, не пожелавшая назвать своего имени. Она рассказала, что в 1987 и 1990 годах известный актер ее изнасиловал.

Однако доказать факты сексуальных домогательств дама так и не смогла. Ни один из свидетелей подтвердить слова заявительницы не смог. Также прошел срок истовой давности. В результате прокуратура Лос-Анджелеса приняла решение о завершении расследования. Об это накануне сообщило американское издание TMZ.

Отметим, что Сталлоне сначала резко отрицал все обвинения, а затем и вовсе обратился в полицию с заявлением о клевете. Теперь в скандальной истории поставлена точка.